なにわ男子 大橋和也が、10月15日に行われた『anan AWARD 2025』に登壇。「スーパーアイドル部門」を受賞した喜びを語った。 参考：なにわ男子 大西流星・大橋和也の躍進が止まらない誕生日に振り返る活躍を広げた1年の軌跡 大橋は、ブラックのスーツにリボンタイというフォーマルなスタイルで登場。「スーパーアイドル部門」を受賞したことについて「最初聞いた時はちょっと恥ずかし