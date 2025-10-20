ライアンエアーは、デジタル搭乗券を11月12日に完全導入する。当初は11月3日を予定していたものの、休暇シーズンの混雑緩和を避けた形に変更する。アプリを通じて搭乗券を表示させる必要がある。すでに約80％の乗客がデジタル搭乗券を利用しているといい、すでにアプリでは飲食物の注文、搭乗時刻や搭乗口、遅延状況のリアルタイム提供、混乱発生時の通知機能などを搭載している。