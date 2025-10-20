アスクルは19日、同社でシステム障害が発生し、出荷業務を停止していると発表した。これからの注文受け付け（WebとFAX）も停止されているほか、返品や領収書の郵送なども停止している。 システム障害の原因について同社は「ランサムウェア感染によるもの」と発表。個人情報や顧客データなどの外部への流出については、現在調査を進めているという。 障害により、現在Webサイトでの注文ができず、FAXでの注文に