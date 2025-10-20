タレントの小倉優子が19日に自身のアメブロを更新。週末に自宅で楽しんだ日本酒についてつづった。この日、小倉は「週末の楽しみがお酒を飲むこと」と切り出し「外食に行く機会も減っているので、自宅で楽しんでいます」と報告。「今週末は、両日甘い日本酒でした！」と明かし、定番だという『一ノ蔵 花めく すず音』の写真を公開した。続けて「今回初めて飲んだのがマスカットの日本酒です！」と『梅乃宿 果本酒 麝香葡萄』も紹介