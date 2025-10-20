桑原は今季も攻守でチームを引っ張った（C）産経新聞社今オフ、移籍市場注目の選手を多く抱えるのはレギュラーシーズン2位に終わった、DeNAにもある。チームを率いた三浦大輔監督の勇退も決まり、チームはCSファイナルSで阪神に敗れ、すでに目は来季に向いている。【動画】勝負強い打撃も持ち味、桑原のホームランシーン最近は5年で4度のAクラス入り、昨年はシーズン3位からの日本一を果たすなど、チームに力がついてきたこ