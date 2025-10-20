元モーニング娘。でタレントの保田圭が19日に自身のアメブロを更新。家族で念願のラーメン店を訪れたことを報告した。この日、保田は「息子がずっと行きたがっていた『みそきん』」と切り出し「パパが連れて行ってくれました」と夫と息子と共にラーメン店を訪れたことを明かした。続けて、ラーメンについて「ガッツリ系の味噌ラーメンでチャーシューが肉厚トロトロ すごく好みの味でした」と絶賛。「美味しかったなぁ 大満足だ〜」