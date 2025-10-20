DeNAの来季新監督に、今季ディフェンスチーフ兼野手コーチを務めた相川亮二氏（49）が内部昇格する形で就任することが決まった。横浜市内の球団事務所で20日、今季限りで辞任する三浦大輔監督（51）とともに記者会見を行った。相川新監督の隣に座った三浦監督は、自身の指揮官としての年月を振り返り「監督として5年。再開からスタートした中でコーチ、選手、スタッフも成長してAクラスで戦える中で、本当に充実した5年間だっ