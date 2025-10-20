北海道・帯広警察署は2025年10月18日、無免許運転の疑いで、音更町に住む飲食店経営の男（33）を逮捕しました。男は公安委員会の運転免許を受けずに、18日午前4時半すぎ、帯広市大通南10丁目付近の道路で乗用車を運転した疑いが持たれています。当時、現場で飲酒運転の取り締まりをしていた警察官が繁華街を低速で走行する不審な車両を見つけました。警察官が職務質問を試みましたが男が求めに応じずにその場を走り去ったことから