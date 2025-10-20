香港国際空港で、貨物機が着陸の際に滑走路をはずれ、作業用の車両に衝突して海に滑落する事故があり、車両に乗っていた2人が死亡しました。香港メディアによりますと、香港国際空港で20日朝、アラブ首長国連邦・ドバイ発のボーイング747型貨物機が着陸の際に滑走路をはずれ、海に滑落しました。途中で地上にあった作業用の車両に衝突し、車両に乗っていた男性2人が死亡したということです。貨物機には4人が乗っていましたが、ケガ