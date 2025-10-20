CS放送GAORA SPORTSは20日、日本シリーズ進出に逆王手をかけた日本ハムが20日の第6戦に勝利した場合、同日深夜にCS優勝特番を生放送すると発表した。同局は日ハムが優勝すれば、当初の予定を変更し、優勝特番「エーグイッ！メチャスゴイ！ファイターズCS優勝祝勝会SP」を午後11時から生放送する。特番には、日ハムOBの今成亮太氏、新垣勇人氏、実況アナの土井悠平が出演予定。「当日の優勝決定試合の振り返りはもちろん、試合後の