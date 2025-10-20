政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日、訃報が公表されたNHK元会長の海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんを追悼した。立花氏は「ご冥福をお祈りいたします」と一文を投稿。訃報記事を引用ししのんだ。立花氏は元NHK局員で、在局当時、海老沢氏と交流があったことをこれまでに明かしている。海老沢さんは、10月19日午後10時5分に亡くなったとNHKが20日、発表。91歳だった。