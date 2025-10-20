ドジャース・佐々木朗希投手（２３）の登場曲「バイラロ・ロッキー」がスタジアムでおなじみとなってきた。ＤＪロデリックとＤＪホセ・ゴンザレスによるラテンリズムのリミックス曲が「ロッキー」と連呼することでノリがよく、ミゲル・ロハスとキケ・ヘルナンデスが佐々木にピッタリだと勧めたもの。ロハスは佐々木の入団の際に自らの背番号「１１」を譲っていた。故障で登場曲がしばらく聞かれなかったが、シーズン終盤からリ