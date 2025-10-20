歌人の俵万智氏は２０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ドジャースの大谷翔平投手の活躍でチームメイトが“頭を抱える”という表現に違和感を感じつつも納得したことを明かした。大谷は１７日（日本時間１８日）のナショナルリーグ優勝決定シリーズのブルワーズとの第４戦で、投手として先発し、６回無失点。打者としては３本塁打を放ち、チームをリーグ優勝に導いた。メジャーリーグの歴史に残る活躍だったが、特に４回に放