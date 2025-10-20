マーベル映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のシム・リウが、ゲーム『スリーピングドッグス 香港秘密警察』の映画化企画を順調に進めていることを報告した。 『スリーピングドッグス 香港秘密警察』は、2012年にXbox 360、PlayStation 3、Windowsでリリースされたオープンワールド型のクライム・アクションゲーム。サンフランシスコ市警察の組織犯罪対策