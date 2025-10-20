TWSのシンユが、音楽番組「人気歌謡」の新MCとして華々しいデビューを飾った。【写真】ビジュアルメンバーも世代交代？TWS・シンユが話題シンユはSBS『人気歌謡』の新レギュラーMCに抜擢され、10月19日放送回で初進行を務めた。 彼は「この日をずっと待っていました。『人気歌謡』がパーソナルカラーの“MCユ”、TWSのシンユです！」と堂々と挨拶した。この日シンユは、柔らかく温かみのある魅力で『人気歌謡』の新たな中心的存在