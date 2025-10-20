メ～テレ（名古屋テレビ） 20日午前、名古屋港で海に車が沈んでいるのが見つかり、消防や警察が状況を調べています。 消防によりますと午前9時10分ごろ、名古屋港の空見ふ頭の岸壁近くで「車が沈んでいる」と、名古屋港管理組合から通報がありました。 消防や警察が確認したところ、岸壁から3mほどの海中に軽自動車1台が沈んでいて、ダイバーによる捜索活動が行われています。 車は転落してからしばらく時間