来春のセンバツをかけた関東大会で、今春センバツ優勝校・横浜のスーパー1年生が躍動した。【専大松戸監督コラム】秋季関東大会で横浜高と再戦浮上、27連勝を止めた「今春の1勝」は半年を経てどう作用するか18日に行われた1回戦、高崎商科大付戦で「3番・三塁」で出場した川上慧が、4−4の九回2死から、この試合2本目となる右越え本塁打を放ち、横浜を準々決勝へと導いた。今夏の甲子園で1年生ながらベンチ入りし、2回戦の綾