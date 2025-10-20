どんなに優しくて素敵なパートナーでも、「お金にルーズ」という一面があると、心から信頼するのは難しいものですよね。アプリ「ママリ」には、彼が会社からのボーナスを少なく伝えていたという投稿が寄せられていました。投稿者さんが不審に思ったのは、ちょうどボーナス支給日。彼の様子に違和感を覚えて財布を見てみると、7万円ほどが入っていたそうです。しかも彼は、妊娠中の投稿者さんのため