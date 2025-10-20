俳優の新木優子が20日、都内で行われたペリエ ジュエ「THE HOUSE OF WONDER」テープカットセレモニーに出席。効きシャンパンで登場したシャンパンの年代である2016年について、自身にとって“初めての挑戦をした年”と振り返った。【全身カット】色気たっぷり！美デコルテ全開でグリーンドレスを纏う新木優子イベントでは、ペリエ ジュエのアンバサダーに就任して1年となる新木が出演するブランドムービーの第3弾が披露された