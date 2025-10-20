テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」が２０日放送され、自民党と日本維新の会との連立政権について特集した。両党は２０日夕にも連立政権合意文書に署名する見通しで、２１日の首班指名で自民党の高市早苗総裁が女性初の首相に選出される公算が大きいと伝えた。一方で、維新は大臣などは出さずに“閣外協力”となる見込みであることも紹介。その中で唯一の例外なのは、維新の遠藤敬国対委員長が総理補佐官に起用されると