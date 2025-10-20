宮城県警仙台南署は20日、仙台市太白区の70代の女性が7〜10月、警察官を装った男に、金塊約18.6キロ（時価約3億4800万円相当）と現金約1040万円をだまし取られたと発表した。署は特殊詐欺事件として捜査している。県警によると、全国的にもかなり高額な被害という。署によると、女性宅に7月、NTTをかたる自動音声電話があり、警察官を装った男から「あなた名義の携帯電話が犯罪に使われている」「確認するため、資金調査を行う