元衆議院議員の杉村太蔵氏が１９日、フジテレビ系「Ｍｒ・サンデー」で、自民党との連立が進んでいる日本維新の会の吉村洋文代表へ、「北海道や九州のことを、考えたことありますか？」と問いかけた。この日は吉村代表がリモート出演。副首都構想を掲げている維新だが、杉村氏は「大阪をよくするために政治家になったんでしょ？」と切り出し「そうすると発言は全部大阪なのよ。北海道や九州のことを考えたことありますか？やは