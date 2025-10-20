男性が転落したホテル＝20日午後、福岡市20日午前7時35分ごろ、福岡市博多区住吉3丁目のホテルで「5階から1人飛び降り、歩行中の女性を巻き込んだ」と従業員から119番があった。博多署によると、宿泊していた30代男性が転落し、下の歩道を通行していた女性に接触したとみられる。2人は搬送されたが、いずれも命に別条はない。署は詳しい状況を調べる。署によると、男性は妻と2人で宿泊していたという。転落直前の午前7時半ごろ