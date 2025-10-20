Image: Adriano Contreras - Gizmodo US ASUS（エイスース）とMicrosoft（マイクロソフト）による新たなポータブルゲーム機「ASUS ROG Xbox Ally / Ally X」が10月16日に発売されました。以前の「ROG Ally」と比べても、文句なしの進化を遂げています。バッテリーは倍増、メモリも増量、より長く遊べる頼もしいハードウェアです。そしてROG Xbox Allyでは、Windows 11をベースとしながら、ポ