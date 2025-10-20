歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。10月号の書は「奥ゆかしさ」です。【美輪さんの書】《心古き女》をめざして「奥ゆかしさ」* * * * * * *「新しく装えど、心古き女」10代の頃、「新しく装えど、心古き女」という言葉を聞き、胸を打たれました。よほど記憶に刻まれていたのでしょう。後年「東京」という歌の歌詞