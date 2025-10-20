2025年7月に就航した豪華客船「飛鳥III」が10月20日、初めて静岡県の清水港に入港しました。 【写真を見る】清水港に初入港した「飛鳥III」＝静岡 ＜大西晴季記者＞ 「静岡市の清水港です。先ほど入港した飛鳥III、全長230メートルで近付くと非常に迫力があります」 「飛鳥III」は総トン数5万2265トン、客室数381室で、7月に就航したばかりの国内最大級のクルーズ船です。 日本のクルーズ船としては初め