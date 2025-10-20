元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が20日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に2週間ぶりに生出演。自民党との連立政権の合意書に署名する見通しであることを受け、日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）との会話の内容を明かした。玉川氏は「休みの間に吉村さんと電話で話したりしていたんですよ」と明かし、「総裁選の前に話した時には、もしかすると（小泉）進次郎さんと一緒にやる可能性