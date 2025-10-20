日本維新の会・吉村洋文代表が20日、取材に応じ、自民党との連立の正式合意に向けて「本日、連立政権樹立の合意をする。今日の夕方6時に正式に調印をしたいと考えている」と述べ、「最終的に夕方の段階で高市総裁と私自身で、中身を最終確認させて連立政権を樹立させたい」とした。【映像】吉村代表、約束果たさないのは「大嫌い」と強い口調20日午前、自民党・高市早苗総裁と電話で協議したとされる吉村氏は「協議内容につい