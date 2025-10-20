週明けの日経平均株価は大幅に値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価 初の4万8800円台 取引時間中の最高値更新20日の日経平均株価は、午前9時の取引開始とともに値上がりしました。上げ幅は一時1000円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。自民党と日本維新の会が20日、連立政権の合意書に署名する見通しで、市場関係者は政局不安への過度な懸念が後退した影響が出ていると見ています。