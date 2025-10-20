初めて49000円を超えた日経平均株価を示すモニター＝20日午後、東京都港区の外為どっとコム週明け20日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が急反発し、初めて4万9000円を超え、史上最高値を更新した。積極財政を掲げる自民党の高市早苗総裁の首相就任期待が高まり、上値を追う展開となった。終値は前週末比1603円35銭高の4万9185円50銭。東証株価指数（TOPIX）は78.01ポイント高の3248.45。出来高は約17億9405万株だった。