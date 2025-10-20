アスクルは、ランサムウェア感染によるシステム障害が発生したと発表しました。発表の全文を紹介します。【映像】アスクル システム障害で受注・出荷停止お客様各位アスクル株式会社【重要なお知らせ】 ランサムウェア感染によるシステム障害発生のお知らせとお詫び平素よりアスクルをご利用いただき、誠にありがとうございます。現在、アスクルWebサイトにて、ランサムウェア感染によるシステム障害が発生しており、