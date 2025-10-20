アメリカのトランプ大統領は19日ロシアのウクライナ侵攻終結に向けて「今の戦線で戦闘を止め、その後に領土の交渉を行うこともできる」との認識を示しました。記者：ドンバス地域についてどうすべきだと思うか？トランプ大統領：今のままでいいと思う。すでに分断されている。土地の78％はすでにロシアが支配している。今の状態のままにして、後になって交渉することもできる。トランプ大統領は記者団に対し、ロシアのウクライナ侵