阿蘇中岳の火山活動を記録している火口カメラの映像を、防災や教育に活用しようと、阿蘇火山博物館などが新たな運用を開始しました。 今日（10月20日）は新たな運用の開始を記念して、関係者らが集まりこれまでの歴史などをふり返りました。 火口カメラは、阿蘇火山博物館がオープンした1982年から、中岳第一火口の西側に設置され、火山活動の様子を記録し続けてきました。 また、草千里などに設置してあるカメラなどを含