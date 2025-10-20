女優の新木優子が２０日、都内でペリエジュエ「ＴＨＥＨＯＵＳＥＯＦＷＯＮＤＥＲ」テープカットセレモニーに登場した。ＰＯＰ‐ＵＰ開催に伴い、テープカットを行った新木は、同ブランドのジャパンアンバサダーに就任して１年が経過。「この１年は本当にあっという間で、ペリエジュエの『自然とともに生きる』というメゾンの哲学に触れて、自分の感性が磨かれたり、貴重な時間になった。これからも美しい世界観を多