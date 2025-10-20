巨人は２０日、１１月２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」のイベント概要を発表した。当日の主なスケジュールや事前応募イベントは以下の通り。イベントへの参加には事前の申し込みが必要。なおイベントに参加するには、当日の入場券が必要となる。イベントへの応募受付は２２日午後１時〜１０月２８日午後１１時５９分までで、結果発表は１１