志布志市の国道で、きのう19日夕方、信号待ちの車に軽乗用車で追突して逃走したとして、76歳の男がひき逃げの疑いで逮捕されました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、肝付町前田の無職・横手秀則容疑者(76)です。 志布志警察署によりますと、横手容疑者は19日午後4時半ごろ、志布志市有明町の国道で軽乗用車を運転中、交差点で信号待ちをしていた乗用車に追突。そのまま逃走した疑いが持たれています。 この事故で、追突され