TBSの山本恵里伽アナ（32歳）が、10月19日に放送されたラジオ番組「爆笑問題の日曜サンデー」（TBSラジオ）に出演。サイゼリヤを愛用しており「すごいんです、サイゼ様」「定期的に飲む」と語った。山本恵里伽アナが番組冒頭で、先日久しぶりにサイゼリヤに行ったと報告。「サイゼリヤは、私は良質なイタリアン酒場だと思っているので。もうワインがね。安くて美味しいんですよ」と話し、最近リニューアルされた「イカの墨入りセピ