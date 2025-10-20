伊佐市大口の大口酒造できのう19日、新焼酎祭りがありました。 「大口酒造新焼酎祭り」には、地元をはじめ、鹿児島県内外から1700人が訪れました。 会場となった「第二蒸留所」では、ステージでショーが披露され、来場者は「振る舞い酒」を飲みながら、秋の一日を楽しんでいました。 (来場者)「おいしいですよ。朝から飲んでます」 この日は、鹿児島限定で新発売となった「伊佐錦・鬼武蔵」をはじめ9種類の焼酎が