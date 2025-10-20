秋田朝日放送 20日朝、湯沢市の中心部で男性４人がクマに相次いで襲われけがをしました。襲ったクマは建物の中に入り込み居座っていて、市や猟友会などが捕獲を試みています。 警察や消防などによりますと、午前５時ごろから午前６時半ごろにかけて、市の中心部の清水町や表町で男性４人が相次いでクマに襲われました。いずれも会話ができる状態です。このうち４人目の男性は住宅から外に出た際に襲われ、クマはそのまま建