上皇后・美智子さまは20日、91歳の誕生日を迎え、天皇皇后両陛下や愛子さまなどから、お祝いのあいさつを受けられた。午前11時過ぎ、両陛下は上皇ご夫妻にお祝いのあいさつをするため、赤坂御用地を訪問され、これに先立ち、長女の愛子さまも笑顔で手を振り、ご夫妻のもとに向かわれた。骨折された右大腿骨はほぼ回復美智子さまは戦後80年にあたる今年、天皇皇后両陛下の硫黄島などへの慰霊の旅を見守り、夏には、戦後中国から引き