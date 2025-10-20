秋田朝日放送 19日投開票が行われた横手市と仙北市の市長選挙は、いずれも現職が新人を退け当選を果たしました。 横手市長選は現職の高橋大さんが新人の奥山豊和さんに７９００票あまりの差をつけ４選を果たしました。 仙北市長選は現職の田口知明さんが新人の高久昭二さんに大差をつけ再選を果たしました。仙北市長選の投票率は４８．７３％で前回と比べて１９．５８ポイント低く過去最低となりました。