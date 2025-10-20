ジュニア内グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、20日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に生出演。伊集院光（57）に“攻めた”誕生日プレゼントを渡した。【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT「STARTOの秘密兵器」としてメンバー5人が登場。メンバーについて深堀りする企画が展開され、猪狩は「散財好き」と紹介。「人へのプレゼントを買っちゃう」とコメント。家族に対しては、年間20万円ほど使うなど話