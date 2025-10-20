ロッテは12月20日、21日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールで「M☆Splash！！2025LastRevue」を開催すると発表した。球団公式チアパフォーマーM☆Splash！！2025シーズンメンバーでの最後のステージで、球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも出演する。チケットはMチケットオンラインで販売され、企画チケットとして「公演中の撮影可能権利」や「M☆Splash！！写真撮影会」の特典付きチケ