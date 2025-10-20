名門経済紙が大谷翔平の長文記事MLBチャンピオンシップシリーズでの大谷翔平選手の圧倒的な活躍を、米国社会は「野球で起きた出来事」ではなく、もっと大きな「社会全体に響くニュース」として扱い始めている。そう分かったのは、試合の翌朝だった。いつものように米保守系ニュースサイト「ドラッジ・レポート」を開いた私は、思わず目を疑った。トランプ前大統領や中東情勢の写真が並ぶ政治ニュースの一角に、大谷がスイングする