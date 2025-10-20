女優の杉咲花（28）が19日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。差し入れの内容を当てられ驚く場面があった。占い師・星ひとみ氏の鑑定で「奉仕の“気”を持っている」と鑑定された杉咲。共に出演した女優の南琴奈は「映画の撮影中に私がポロッと“おなかすいちゃった”って言ったら、すぐに出前のヤツ（メニュー）を出して“どれが食べたい?好きなやつ選んで”って頼んでくれた