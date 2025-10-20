巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）が来季は大リーグに復帰すると、１９日（日本時間２０日）、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が投稿した。同記者は「左投手のフォスター・グリフィンがＭＬＢに復帰する見込み。読売ジャイアンツで３シーズン活躍した」などと記述。主な成績も伝えた。グリフィンは１９０センチの長身左腕で、３年連続６勝。通算防御率は２・５７で、安定感が光った。右膝治療のために帰