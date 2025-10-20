フランス・パリのルーブル美術館で起きた強盗事件で、犯行は数分の間に行われていたことが分かりました。捜査当局によりますと、犯行グループは4人で、貨物用リフトを使って2階の窓から侵入し、宝飾品などを奪い逃走しました。犯行はわずか数分の間に行われたということです。現地メディアによりますと、奪われたのは皇帝ナポレオンにまつわるネックレスを含む9点で、このうち1354個のダイヤモンドなどであしらわれた王冠は美術館