午後の東京株式市場で日経平均株価は上げ幅をを拡大し、一時1500円以上値上がりし史上初めて4万9000円に乗せ、取引時間中の過去最高値を更新しています。自民党と日本維新の会がきょうにも連立に合意するとの見通しから国内政治を巡る不透明感が後退したことで投資家のリスクを取る姿勢が拡大し東京株式市場は全面高の展開となっています。また、首班指名で勝利する公算が高くなった高市氏が、積極的な財政政策を行うとの見方から