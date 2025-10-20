高級車を狙った窃盗グループのメンバーが逮捕されました。余罪は2億円以上にのぼります。ブラジル国籍のマルセロ・サトウ・コレイア容疑者(25)ら2人は、10月16日、群馬・館林市の住宅の駐車場から「ランドクルーザープラド」250万円相当を盗んだ疑いなどが持たれています。コレイア容疑者は、「CANインベーダー」と呼ばれる道具を悪用して鍵を開け、車を盗んでいて、1年間で2億3000万円ほどの余罪があるとみられています。2人は高