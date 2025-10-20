17日、18日、19日の3日連続でリンゴの食害が確認された横手市の農園から、被害の様子を撮影した写真が届きました。食い散らかされたリンゴが散乱し、クマとみられるフンなども確認できます。いまもクマの出没が続く中で、農家の男性は対策に頭を悩ませていました。こちらの農園では、19日まで3日連続でリンゴが食い荒らされたといいます。 男性によりますと、17日には「シナノスイート」10本、18日には「秋田紅あかり」10